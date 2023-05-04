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НовостиПроисшествия4 мая 2023 13:18

Житель Тульской области из ревности до смерти избил сожительницу

Уголовное дело направлено в суд
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области из ревности до смерти избил сожительницу

Житель Тульской области из ревности до смерти избил сожительницу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Богородицке, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 15 января 2023 года 40-летний обвиняемый распивал спиртные напитки с сожительницей в ее квартире. В ходе ссоры, возникшей из ревности, злоумышленник избил 41-летнюю женщину, причинив телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

18 января пострадавшую доставили в больницу. Она скончалась спустя 2 месяца от полученных повреждений.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.