Житель Тульской области из ревности до смерти избил сожительницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Богородицке, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 15 января 2023 года 40-летний обвиняемый распивал спиртные напитки с сожительницей в ее квартире. В ходе ссоры, возникшей из ревности, злоумышленник избил 41-летнюю женщину, причинив телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

18 января пострадавшую доставили в больницу. Она скончалась спустя 2 месяца от полученных повреждений.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.