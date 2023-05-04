В Тульской области прошло профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 17 по 26 апреля на территории Тульской области прошло профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!», которое направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, за 10 дней мероприятия было пресечено 203 нарушения требований к перевозке детей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ), 125 выездов на полосу встречного движения (часть 4 и 5 статьи 12.15 КоАП РФ), 86 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам (статья 12.18 КоАП РФ) и 37 проездов на запрещающий сигнал светофора.

Также сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактические беседы с учениками и воспитанниками образовательных учреждений, а также приняли участие в родительских собраниях, в рамках которых разъяснили основы безопасного управления велотранспортом и средствами индивидуальном мобильности.