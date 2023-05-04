В городе Узловая Тульской области двое детей отравились угарным газом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 апреля 2023 года двое детей 2012 и 2020 годов рождения отравились угарным газом по месту их проживания в многоквартирном доме, расположенном по улице Первомайской в Узловой. Несовершеннолетние госпитализированы в детскую больницу.

В связи с этим межрайонная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности компетентных органов по осуществлению контроля за работой газовой службы и управляющей компании при обслуживании газового оборудования.

Так, при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, находятся на контроле прокуратуры.