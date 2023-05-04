Житель Тулы дважды ударил знакомого ножом в левый бок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в ночь с 6 на 7 января 2023 года подсудимый находился в квартире по месту жительства и поссорился со своим госте из совместного употребления алкоголя. В результате злоумышленник нанес 32-летнему потерпевшему два удара кухонным ножом в область левого бока, причинив легкий вред здоровью. Скорую помощь мужчине вызвала сожительница подсудимого, которая спала в момент конфликта в другой комнате.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.