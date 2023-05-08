Тульские музеи 9 мая будут принимать гостей по временно измененному расписанию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, с 10:00 до 18:00 будут работать «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, Тульский областной краеведческий музей, Тульский музей изобразительных искусств и его филиал - выставочный зал на Красноармейском проспекте, Музей П.Н. Крылова, Дом-музей В.В. Вересаева, Мемориальный музей Н.И. Белобородова, Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей обороны Тулы, Музей декоративно-прикладного и народного искусства.

С 12:00 до 18:00 - Музей «Тульские самовары», а бронепоезд «Тульский Рабочий» - с 11:00 до 19:00.