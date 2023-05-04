Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 11:29

На дворцовом пруду в Богородицке Тульской области заработал фонтан

Новость об этом сообщал местный глава на своей странице в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
На дворцовом пруду в Богородицке Тульской области заработал фонтан

На дворцовом пруду в Богородицке Тульской области заработал фонтан

Фото: соцсети

Накануне в городском парке Богородицка на пруду заработал фонтан. Он появился здесь летом 2021 года в рамках ревитализации излюбленного места отдыха горожан.

Фонтан установлен между новой смотровой площадкой на обновленной набережной и парком и стал местной достопримечательностью. На его фоне любят фотографироваться приезжающие в уездный городок экскурсанты — с этого места открывается отличный вид на Богородицкий дворец-музей.