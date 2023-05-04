На дворцовом пруду в Богородицке Тульской области заработал фонтан Фото: соцсети

Накануне в городском парке Богородицка на пруду заработал фонтан. Он появился здесь летом 2021 года в рамках ревитализации излюбленного места отдыха горожан.

Фонтан установлен между новой смотровой площадкой на обновленной набережной и парком и стал местной достопримечательностью. На его фоне любят фотографироваться приезжающие в уездный городок экскурсанты — с этого места открывается отличный вид на Богородицкий дворец-музей.