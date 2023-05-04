Тулякам предложили придумать имена новорожденным лемурам Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум объявил конкурс на лучшие клички для двух маленьких лемурчиков, недавно уже появившихся в экспозиции нового помещения.

Как отмечают сами специалисты, пол зверьков пока неизвестен, поэтому стоит использовать универсальные имена, подходящие и для самочек и для самцов.

Среди уже предложенных пользователями странички зоопарка кличек - Бонни и Клайд, Штепсель и Тапарунька, Жульен и Вестфалия, а также целый набор тульских ассоциаций - Патрон, Пуля, Пряник, Гармонь.

Автор-победитель получит возможность прийти посмотреть на лемурчиков абсолютно бесплатно.