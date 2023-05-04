На Куликовом поле в Тульской области стартовал конкурс по фотонаблюдениям за птицами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5-6 мая любители наблюдения за пернатыми вновь встречаются в селе Монастырщино, откуда отправляются на учет местных и перелетных птиц в окрестностях Куликова поля. На конкурс в этом году зарегистрировалось 11 команд. Активное участие в мониторинге орнитофауны примут студенты и преподаватели ведущих тульских университетов - ТулГУ и ТГПУ имени Л.Н. Толстого.

В этом году конкурс «На крыльях Победы-2023» по полевым наблюдениям за птицами музей-заповедник проводит в десятый раз. Это дает новичкам уникальную возможность попробовать себя в роли фотографа-анималиста, а опытным наблюдателям – запечатлеть лучшие кадры. Особую ценность для всех участников мероприятия представляет общение с профессиональными орнитологами и знакомство с достопримечательностями мест Куликовской битвы.

Полевые учеты птиц проходят в период Международной экологической акции «Весенняя декада наблюдений за птицами», продолжающейся с 1 по 10 мая. Информация, полученная участниками бёрдвотчинга, будет использована профессиональными орнитологамия.