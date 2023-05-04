Сотрудники полиции в Туле задержали двух подозреваемых в грабеже Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 52-летняя женщина. В ночное время двое неизвестных открыто похитили электроинструменты из дома по месту жительства заявительницы.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались ранее судимый 35-летний мужчина и 43-летний мужчина без определенного места жительства. Похищенное обнаружено и изъято.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).