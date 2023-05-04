Туляков приглашают узнать о том, как животные помогали людям на поле боя Фото: материалы пресс-служб

Тульский областной экзотариум приглашает всех на фотовыставку «Животные - герои войны», которая расскажет о подвигах и заслугах четвероногих боевых товарищей.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток в памяти. И на поле боя вместе с красноармейцами всегда были рядом и «братья наши меньшие», которые внесли свой вклад в достижение победы. Верные и преданные животные, без которых очень часто было просто невозможно обойтись.

Ведь там, где не могли проехать машины и мотоциклы, проходили лошади, олени и верблюды, доставляя боеприпасы, медикаменты и полевые кухни. Благодаря голубям постоянно поддерживалась связь с самыми отдаленными частями фронта. Неоценимый вклад внесли собаки. Они были задействованы во всех сферах: собаки-санитары, разведчики, саперы, подрывники и ездовые. Проползая под пулями, доставляли лекарства раненым солдатам и приказы на передовую линию. Также на выставке можно узнать, как солдатам помогали кошки, и почему для партизан были предпочтительнее лоси.

Посетить выставку можно с 6 по 14 мая в новом здании экзотариума в Белоусовском парке.

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