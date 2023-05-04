В Тульской области почти 100 тысяч рублей заплатит хозяин овчарки владельцу сбившего ее авто за ремонт машины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Весьма необычное дело рассмотрел Суворовский межрайонный суд Тульской области. 11 сентября 2022 года на автодороге «Калуга — Перемышль — Белев — Орел» автомобиль Wolkswagen Polo под управлением сына истца совершил наезд на среднеазиатскую овчарку. В результате ДТП автомобиль получил повреждения. Согласно экспертному заключению, стоимость его ремонта составила 94100 руб., а величина утраты товарной стоимости - 9688 руб.

Истец полагал, что хозяин собаки нарушил требования закона «Об ответственном обращении с животными», поскольку оставил ее без присмотра, без короткого поводка, допустил выход на проезжую часть. Это и привело к ДТП. Ответчик же утверждал, что водителем авто не были приняты достаточные меры по экстренному торможению.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена экспертиза, по результатам которой закон встал на сторону автовладельца. Исковые требования были удовлетворены частично на общую сумму 92721,67 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.