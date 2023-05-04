Сбивший насмерть двух пешеходов житель Тульской области на 9,5 лет отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трагедия произошла ночью 7 августа 2022 года, когда осужденный в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и мчал на высокой скорости в Узловой по улице Полевая в направлении Тульской. В итоге он сбил находившихся на обочине двух пешеходов, которым были причинены телесные повреждения, повлекшие смерть.

При этом мужчина не принял мер для оказания первой помощи пострадавшим, не вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Желая избежать ответственности за содеянное, он скрылся на автомобиле.

Приговором суда он признан виновным по п. «а,б» ч. 6 ст. 264 УК РФ и теперь лишится свободы сроком на 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев и выплатить почти 2 миллиона рублей морального вреда родственникам погибших.

Приговор в законную силу не вступил.