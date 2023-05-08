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НовостиОбщество8 мая 2023 13:01

Туляки смогут увидеть показательные выступления ко Дню Победы по современному мечевому бою и кендо

Турнир пройдет в Музее обороны Тулы
Игорь КОПЫТОВ
Туляки смогут увидеть показательные выступления ко Дню Победы по современному мечевому бою и кендо

Туляки смогут увидеть показательные выступления ко Дню Победы по современному мечевому бою и кендо

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 мая с 12:00 до 15:00 профессиональные спортсмены Федерации по современному мечевому бою и кендо в увлекательной форме покажут как через навыки владения мечом (а также саблей) и щитом можно развивать ловкость, смекалку, координацию, скорость реакции.

Участники мероприятия впервые увидят поединок двух соперников на мечах и познакомятся с историей кендо - традиционного японского боевого искусства, направленного на воспитание характера фехтовальщика посредством закаливания воли и тела, многочисленными тренировками.

Вход свободный.

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