Туляки смогут увидеть показательные выступления ко Дню Победы по современному мечевому бою и кендо Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 мая с 12:00 до 15:00 профессиональные спортсмены Федерации по современному мечевому бою и кендо в увлекательной форме покажут как через навыки владения мечом (а также саблей) и щитом можно развивать ловкость, смекалку, координацию, скорость реакции.

Участники мероприятия впервые увидят поединок двух соперников на мечах и познакомятся с историей кендо - традиционного японского боевого искусства, направленного на воспитание характера фехтовальщика посредством закаливания воли и тела, многочисленными тренировками.

Вход свободный.

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