Уголовное дело 16-летней давности об избиении лопатой подчиненного в Туле направлено в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Установлено, что летом 2006 года потерпевший устроился на работу в одну из коммерческих организацией сторожем. В один из дней, он поссорился с работодателем из-за оскорблений в адрес коллеги и систематического пьянства. Разозлившись, обвиняемый взял лопату с черенком и нанес потерпевшему множественные удары по туловищу и конечностям. После этого злоумышленник уехал, а потерпевший ушел домой.

Спустя несколько дней сторож встретился со знакомым на улице и рассказал ему о произошедшем. Через некоторое время все тот же знакомый проходил мимо дома потерпевшего и увидел, что входная дверь приоткрыта. Зайдя внутрь, он увидел, что мужчина лежит на полу в тяжелом состоянии и вызвал скорую. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

В тот год был проведен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но, несмотря на это, злоумышленник смог избежать наказания. Однако следователи продолжали сбор доказательств, и после возобновления в 2023 году предварительного следствия дополнительно допросили свидетелей и провели экспертизы, благодаря чему смогли изобличить виновника преступления.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.