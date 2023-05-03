Житель Тульской области воспользовался найденной банковской картой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 34-летняя женщна. Она оставила банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денежных средств в размере 965 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 34-летний мужчина. Он понимал, что распоряжается не принадлежащими ему денежными средствами, но все равно оплатил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленник сознался в содеянном.