Кому в Туле отключат газ 4 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 мая с 10:00 до 17:00 в связи с плановые работы по техническому обслуживанию оборудования без газа останутся жители дома №10а по улице Баженова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.