Тульская прокуратура обнаружила нарушение законодательства в сфере закупок в педуниверситете Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура города Тулы провела проверку исполнения федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что в 2022 году руководство университета осуществило закупку товаров и услуг у единственного поставщика стоимостью до 600 тысяч рублей. При этом общая сумма закупок превысила 30 миллионов рублей.

В связи с этим прокуратура района внесла руководителю бюджетного учреждения представление. Должностное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика, с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).