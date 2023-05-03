В Чернском районе Тульской области водитель автомобиля Toyota заснул за рулем и столкнулся с большегрузом MAN Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 278-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 2 мая произошло ДТП. Там примерно в 09:45 столкнулись Toyota и MAN. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 21-летний молодой человек, управляя автомобилем Toyota Camry, по предварительной информации, заснул за рулем, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом MAGYAR, за рулем которого находился 53-летний мужчина, - делятся подробностями в тульской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota и его пассажиры – женщины 64 и 23 лет. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.