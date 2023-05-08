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НовостиОбщество8 мая 2023 9:00

В День Победы в Тульской области отделения МРЭО ГИБДД и Почты России работать не будут

На праздничные дни изменился их график работы
Игорь КОПЫТОВ
В День Победы в Тульской области отделения МРЭО ГИБДД и Почты России работать не будут

В День Победы в Тульской области отделения МРЭО ГИБДД и Почты России работать не будут

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 9 мая все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области не будут вести прием граждан. Желающие могут воспользоваться электронными сервисами и записаться заранее на последующие дни.

Также в День Победы отдыхают и почтальоны Почты России. Доставка пенсий тем. У кого она приходится на эту дату, будет осуществляться по измененному графику.

С 10 мая обе структуры будут осуществлять обслуживание населения в штатном режиме.