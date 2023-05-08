Туляков приглашают на праздник «На переднем крае», который представит тыловые и военные будни Великой Отечественной Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 8 мая, с 12.00 в рамках праздника «На переднем крае», в том месте, где в 1941 году проходила передняя линия обороны Тулы, туляки и гости оружейной столицы погрузятся в атмосферу фронтовых лет.

В Кустарном антимузее развернется интерактивная выставка «Ремесло оружейника». В числе экспонатов – легендарный автомат ППШ, а также созданная тульским умельцем машина для набивания патронов, которую посетители опробуют в деле.

С непростыми буднями фронтовых медсестер познакомит интерактивная выставка «Медсанбат. Герои в белых халатах». Побывав в импровизированной полевой палатке, гости соберут санитарную сумку, попробуют скрутить самодельные бинты, сделать перевязку. Погружение в военные годы усилит «Обед по расписанию» - эта интерактивная выставка даст представление о быте на фронте и в тылу, о том, какие продукты выдавали по карточкам, из чего пекли хлеб. Желающие продегустируют солдатскую кашу и морковный чай. Уникальную возможность передать слова благодарности участникам специальной военной операции, для которых они очень важны, предоставит площадка «Видеописьмо «Тем, кто на переднем!».

В рамках акции «Победный вальс» под руководством хореографа можно разучить и станцевать вальс – главный танец победного мая 1945 года.

На мастер-классах можно будет выковать миниатюрное знамя, сделать гравировку на гильзе, создать ленту Победы в технике нитяной графики, собрать символ мира – щепную птицу, а также деревянную пушку.

С благодарностью всем защитникам Родины наполнят двор самыми светлыми песнями самодеятельные артисты Тульской области. Они подарят праздничное настроение в концертной программе «За каждую весну – спасибо!».

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