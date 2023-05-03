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НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:46

Житель Тулы открыто похитил куртку с банковской картой и деньгами у своего знакомого

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тулы открыто похитил куртку с банковской картой и деньгами у своего знакомого

Житель Тулы открыто похитил куртку с банковской картой и деньгами у своего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 27-летний мужчина. Он распивал алкогольные напитки совместно со своим знакомым, который чуть позже, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитил у него куртку с банковской картой и деньгами.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождения преступника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 31-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.