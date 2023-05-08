9 мая, в День Победы, в центре Тулы перекроют для движения и парковки ряд улиц Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 мая из-за проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Туле ограничат движения на площади Победы, включая территории, прилегающие к ней будет запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 10:00, ограничено движение с 06:00 до 10:00.

Во время проведения Парада Победы: запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00 (в т. ч. муниципального общественного транспорта с 08:00 до 13:00) в историческом центре города: по ул. Менделеевской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Льва Толстого, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Фридриха Энгельса, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, и далее по маршруту следования военной техники: по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской, кроме городского общественного транспорта: по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Льва Толстого, по ул. Советской на участке от ул. Мосина до ул. Фридриха Энгельса, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарская до ул. Тургеневской.

Также запрещена остановка и стоянка с 08:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы, на набережной реки Упы.

Из-за проведения салюта ограничено движение с 20:00 до 23:00 в историческом центре города: на площади Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, на ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера, по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского, в Оружейном переулке.

Ограничено движение с 21:00 до 22:30 (в т. ч. муниципального общественного транспорта) в районе Пролетарской набережной и Зареченского моста, на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы, по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме с проездом по второстепенным улицам.