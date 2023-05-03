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НовостиОбщество3 мая 2023 12:25

С 24 мая в Туле рядом с пересечением улиц Мосина и Советской ограничат остановку и стоянку транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
С 24 мая в Туле рядом с пересечением улиц Мосина и Советской ограничат остановку и стоянку транспорта

С 24 мая в Туле рядом с пересечением улиц Мосина и Советской ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на участке улично-дорожной сети в непосредственной близости от пересечения улицы Мосина и улицы Советской ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в целях исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения ограничение вступит в силу 24 мая.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.