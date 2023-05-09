Родео «Граната» и курсы молодого бойца: День Победы в тульских парках Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На фонтанной площади Белоусовского парка массовые гуляния начнутся в полдень. На сцене — концертная программа, а рядом — выставка-ярмарка тульских мастеров, интерактивные площадки «Сборка-разборка оружия», силомер «Боксерская груша», «Родео «Граната». Здесь же с 12.30 всех гостей будут угощать кашей и горячим чаем из полевой кухни. В ротонде с 13.00 до 18.00 — выступление духового и инструментального оркестра.

Комсомольский и Пролетарский парки приглашают с 15.00 до 17.00 на анимационную программу «Курс молодого бойца», которые пройдут в детском городке.

В «Тула-Патриот» с 14.00 до 18.00 — концертно-развлекательная программа с выступлением звезд тульской эстрады, вокальной шоу-группы «Дива» из Калуги. Будут также работать интерактивные развлекательные площадки, пневматический тир, мастер-класс по моделированию «Военная техника в масштабе», состязания по метанию ножей.

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