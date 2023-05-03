В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 104 человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 24 по 30 апреля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 104 человека, 21 их них — дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 267 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 73 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Ясногорском и Щекинском районах, а также в Туле и Донском.

За период мониторинга исследовали 133 клеща, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 7,5% (ниже среднемноголетнего уровня на 40%), а анаплазмой — 6% (выше среднемноголетнего уровня в 2,1 раза). Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.