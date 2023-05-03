Житель Тулы осужден на 8 лет за случайное убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 31 января 2023 года 46-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянение в комнате по месту жительства со своим знакомым. В один момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 58-летнему потерпевшему не менее 3 ударов ногой в живот и не менее 4 ударов рукой в область лица и головы. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы в колонии строгого решила. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, прокурор просил признать в том числе аморальность поведения погибшего.