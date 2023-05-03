В Туле на проспекте Ленина до 10 июля будут перекрывать треть проезжей части для ремонтных работ Фото: соцсети

Ремонтные работы на проспекте Ленина, из-за которых утром 3 мая Тула встала в гигантских пробках, продлятся до 10 июня. Об этом сообщает администрация города.

Так, в ночь со 2 на 3 мая была скорректирована работа светофоров на перекрестках улица Рязанской и Волховской, Рязанской и Городского переулка, Николая Руднева и Станиславского. По итогам мониторинга циклы регулирования будут дополнительно оптимизированы в связи с перераспределением транспортных потоков.

- В период с 06:30 до 9:30 и вечернее время с 18:00 до 20:00 часов на объекте объявляется режим технологической тишины (в данный промежуток времени движение транспортных средств и специализированная техника не будет осуществлять работу в открытых для движения участках), - сообщает управления по транспорту и дорожному хозяйству города.

В данный момент работы проводятся на участке проспекта Ленина от дома № 112 до 120к1. Движение транспорта ограничено по двум осевым полосам – в сторону улицы Советской и Щекинского шоссе. На время проведения работ планируется перекрывать треть проезжей части.

Также устанавливаются дорожные знаки и ограждающие элементы, состоящие из водоналивных блоков и бетонных блоков. При этом обеспечивается доступ к съездам, примыкающим к проспекту Ленина.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.