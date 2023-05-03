Тульская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку в поселке Плеханово Фото: материалы пресс-служб

Тульская прокуратура с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии, а также с участием представителей администрации муниципального образования проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Так, выходом на место установлено наличие несанкционированной свалки в поселке Плеханово. Запрошены сведения о собственнике земельного участка, на котором она расположена.

По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.