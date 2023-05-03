Коронавирус в Тульской области: 14 новых случаев заболевания за последние сутки на 3 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 мая, 6 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 837 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 6 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 698 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.