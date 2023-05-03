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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:06

Пожилой житель Тепло-Огаревского района осужден за незаконное хранение пороха

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно, со штрафом в размере 20 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Пожилой житель Тепло-Огаревского района осужден за незаконное хранение пороха

Пожилой житель Тепло-Огаревского района осужден за незаконное хранение пороха

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилой мужчина, проживающий в Тепло-Огаревском района, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Установлено, что до 18 декабря 2022 года 75-летний подсудимый хранил в своем доме металлическую емкость с взрывчатым веществом метательного действия общей массой 164 грамм. Её обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Во время судебного следствия прокурор указал на наличие смягчающих обстоятельств, которые в совокупности являются исключительными, что позволило применить положения ст.73 УК РФ и назначить наказание без реального отбывания в местах лишения свободы.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 20 тысяч рублей.