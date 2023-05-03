Тулячка Светлана Нестерова приняла участие в съемках исторической драмы «Нюрнберг» Фото: соцсети

Картина является исторической драмой режиссера Николая Лебедева, основанной на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает историю, которая произошла во время Нюрнбергского процесса в 1945 году.

Молодая актриса, которая уже участвовала в других больших проектах - сериалах «Ольга», «След», «Девушки с Макаровым», на этот раз выступила в роли одной из военных США.

В фильме также снялись Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.