Долги по зарплате в тульском «Арсенале» составляют 250 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский «Арсенал» не платит зарплату игрокам и сотрудникам последние три месяца. Об этом сообщает спортивного журналиста Сергей Ильев.

По предварительной информации, сумма задолженности по этому пункту достигла размера в 250 миллионов рублей.

Напомним, Гурам Аджоев пообещал игрокам тульского «Арсенала» погасить долги по зарплате. В конце апреля президент футбольного клуба пообщался с командой на тренировке.

На данный момент, оружейники по итогам 29-го тура опустился на 10-ю строчку с 37 очками. Впереди у тульской команды еще 5 игр, чтобы исправить ситуацию в таблице. Следующий матч «Арсенал» проведед дома против «Велеса» 6 мая.