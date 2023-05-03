В Тульской области для проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовили 165 пунктов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

165 школ Тульской области готовы к проведению экзаменов. Из них 108 отведены для сдачи ОГЭ, а 57 — для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщило министерство образования региона.

Так, в 2023 году экзамены пройдут с 24 мая по 1 июля. Всего 9 класс заканчивают 13 374 учеников, а 11 — 5 248 выпускников.

Подготовка к государственной итоговой аттестации идет в соответствии с установленным федеральным порядком. Все пункты оснащены металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, оборудованием для печати и сканирования.

В проведении экзаменов будет задействовано более 4 500 специалистов.