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НовостиОбщество3 мая 2023 8:05

В Тульской области для проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовили 165 пунктов

В этом году экзамены пройдут с 24 мая по 1 июля
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области для проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовили 165 пунктов

В Тульской области для проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовили 165 пунктов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

165 школ Тульской области готовы к проведению экзаменов. Из них 108 отведены для сдачи ОГЭ, а 57 — для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщило министерство образования региона.

Так, в 2023 году экзамены пройдут с 24 мая по 1 июля. Всего 9 класс заканчивают 13 374 учеников, а 11 — 5 248 выпускников.

Подготовка к государственной итоговой аттестации идет в соответствии с установленным федеральным порядком. Все пункты оснащены металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, оборудованием для печати и сканирования.

В проведении экзаменов будет задействовано более 4 500 специалистов.