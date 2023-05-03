Бывшую Ильинскую церковь в селе Варфоломеево под Тулой взяли под охрану Фото: соцсети

Бывшая Ильинская церковь в селе Варфоломеево была построена в 1794 году. В 1937 году ее закрыли, и потом в ней располагалась швейная артель. Здание несколько раз перестраивали и использовали для производственных предприятий и мастерских. В 2006 году храм был возвращен Тульской епархии.

Теперь церковь является объектом культурного наследия регионального значения. Документ устанавливает охранную зону и требования к градостроительным регламентам.