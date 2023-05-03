Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 7:26

Бывшую Ильинскую церковь в селе Варфоломеево под Тулой взяли под охрану

Правительство Тульской области установило зоны охраны здания
Игорь КОПЫТОВ
Бывшую Ильинскую церковь в селе Варфоломеево под Тулой взяли под охрану

Бывшую Ильинскую церковь в селе Варфоломеево под Тулой взяли под охрану

Фото: соцсети

Бывшая Ильинская церковь в селе Варфоломеево была построена в 1794 году. В 1937 году ее закрыли, и потом в ней располагалась швейная артель. Здание несколько раз перестраивали и использовали для производственных предприятий и мастерских. В 2006 году храм был возвращен Тульской епархии.

Теперь церковь является объектом культурного наследия регионального значения. Документ устанавливает охранную зону и требования к градостроительным регламентам.