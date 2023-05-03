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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:13

Во время пожара в городе Донской Тульской области пострадали два человека

Для ликвидации последствий привлекалось 14 человек и 4 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара городе Донской Тульской области пострадали два человека

Во время пожара городе Донской Тульской области пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

2 мая в 20:38 в жилом доме на улице Горького в микрорайоне Задонье города Донской произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 9 минут. В данный момент устанавливается причина возгорания.

В результате происшествия 46-летний мужчина и 41-летняя женщина получили ожоги. Также сгорела и обрушилась кровля по всей площади, мансардный этаж выгорел полностью.