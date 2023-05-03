Житель Тульской области предстанет перед судом за смертельное ДТП Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека).

Установлено, что ночью 24 июля 2021 года на 42 км автомобильной дороги М-4 «Дон – Новомосковск» 36-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, не заметил двигающиеся впереди него в попутном направлении 15-летнего и 18 летнего водителей мопедов марки ALPHA MOTOLAND и RACER, не снизил скорость и не предотвратил столкновение с мопедами.

В результате ДТП 15-летний водитель мопеда скончался на месте происшествия, а 18-летний молодой человек был госпитализирован в больницу с различными травмами.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.