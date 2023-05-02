С начала 2023 года в Тульской области зафиксировали четыре случая кори Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году в Тульской области были зафиксированы 4 случая кори. При этом в 2020 и 2022 годах не было ни одного случая заболевания. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона.

Так, 2 случая были зарегистрированы у трудовых мигрантов. В очагах провели противоэпидемические мероприятия и вакцинировали граждан, контактирующих в заболевшими.

На данный момент в Тульской области от кори привито 1556 человек, среди которых 639 ребенка. В соответствии с постановлением, прививочная кампания продлится до конца года. Вакцинироваться могут все люди до 35 лет, у которых нет данных о сделанных прививках от кори, и тех, кто не переболел раньше.