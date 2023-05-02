Тульская область на 32 месте в рейтинге российских городов по вводу жилья Фото: Игорь КОПЫТОВ

В прошлом году в оружейной столице ввели 914 тыс. кв. метров жилья. Если разделить эту цифру на всех жителей, получится 0,617 кв. метра на человека. В среднем же на каждого туляка приходится 31,7 кв. метра.

Именно с такими показателями Тульская область оказалась на 32 месте в рейтинге российских городов по вводу жилья в минувшем 2022 году. А лидерами по строительству оказались Ленинградская, Московская и Тюменская области.