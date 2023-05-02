Бытовая драма в Белеве: пенсионер во время ссоры зарезал сожительницу Фото: материалы пресс-служб

Трагедия произошла вечером 30 апреля в квартире дома на улице К. Маркса в Белеве Тульской области. 65-летний мужчина поссорился с 54-летней сожительницей и ударил ее ножом по ногам. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи регионального СКР устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют мотивы совершенного преступления. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.