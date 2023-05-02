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НовостиПроисшествия2 мая 2023 13:46

Бытовая драма в Белеве: пенсионер во время ссоры зарезал сожительницу

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
Игорь КОПЫТОВ
Бытовая драма в Белеве: пенсионер во время ссоры зарезал сожительницу

Бытовая драма в Белеве: пенсионер во время ссоры зарезал сожительницу

Фото: материалы пресс-служб

Трагедия произошла вечером 30 апреля в квартире дома на улице К. Маркса в Белеве Тульской области. 65-летний мужчина поссорился с 54-летней сожительницей и ударил ее ножом по ногам. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи регионального СКР устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют мотивы совершенного преступления. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.