В Туле 22-летний мужчина угнал автомобиль у матери своей сожительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 54-летняя женщина. Ночью от дома по месту жительства по улице Бондаренко совершен угон автомобиля «Крайслер Лимитед-201». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 22-летний сожитель дочери потерпевший. Молодого человека задержали и доставли в дежурную часть полиции для выяснения обстоятельств.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). От молодого человека получены признательные показания.