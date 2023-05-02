Более 60 туляков обратились на майских праздниках в травматологию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на майских праздниках в травматологическое отделение Ваныкинской больницы обратилось больше 60 человек. В стационары больницы с различными недомоганиями — более ста. В выходные в медучреждении дежурили нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, анестезиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, терапевты, кардиолог и уролог.

Основными причинами обращений в поликлиники стали высокая температура и другие симптомы ОРВИ.