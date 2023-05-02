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НовостиОбщество2 мая 2023 13:05

Более 60 туляков обратились на майских праздниках в травматологию

17 из них госпитализировали
Игорь КОПЫТОВ
Более 60 туляков обратились на майских праздниках в травматологию

Более 60 туляков обратились на майских праздниках в травматологию

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на майских праздниках в травматологическое отделение Ваныкинской больницы обратилось больше 60 человек. В стационары больницы с различными недомоганиями — более ста. В выходные в медучреждении дежурили нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, анестезиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, терапевты, кардиолог и уролог.

Основными причинами обращений в поликлиники стали высокая температура и другие симптомы ОРВИ.