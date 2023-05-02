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НовостиОбщество2 мая 2023 12:29

В Тульском экзотариуме пополнение — больше десяти детенышей

Некоторых можно уже увидеть в экспозиции
Игорь КОПЫТОВ
В Тульском экзотариуме пополнение — больше десяти детенышей

В Тульском экзотариуме пополнение — больше десяти детенышей

Фото: материалы пресс-служб

Весенний сезон продолжает радовать сотрудников и посетителей Тульского областного экзотариума появлением новых подопечных. Не так давно на свет родились 5 малышей малахитовых игуан, 5 дегу, а также шиншилленок.

Еще на экспозиции прибавилось полосатых хвостов - родились двое детенышей кошачьих лемуров. Сейчас одному две, а другом - три недели. Малыши кормятся материнским молоком, надежно держатся на спинах своих родителей и вовсю проявляют интерес к окружающему миру.

А тем временем в старом здании на Октябрьской продолжается выставка «Под крышей дома твоего», на которой туляков приглашают познакомиться поближе с незаметными соседями по квартире.

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