Два школьных класса закрыли из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4 557 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 49% и выше уровня предыдущей недели на 3%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога заболеваемость среди совокупного населения наблюдается наблюдается в четырех муниципальных образованиях — в Богородицком, Тепло-Огаревском Каменском и Щекинском районах, а среди детей в возрасте до 14 лет - в Каменском, Куркинском и Ясногорском районах.

Также по результатам лабораторных исследований грипп В у подтвержден 5 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в 2 классах 2 школ в Кимовском районе и в Туле.