В Алексине женщина утонула в реке, пытаясь пересечь её на автомобиле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 мая 60-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, ехал от поселка Зеленый Дуб в село Богучарово вместо со своей 55-летней супругой, но дорогу им перегородила река Крушма, которую они решил пересечь вброд.

Так, водитель не справился с управлением и машину унесло течением. Мужчина успел покинуть салон автомобиля, а его жена осталась внутри и утонула. Чуть позже спасатели вытащили транспортное средство из реки вместе с телом погибшей.

В данный момент следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств смерти женщины, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.