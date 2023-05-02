В Алексине женщина утонула в реке, пытаясь пересечь её на автомобиле
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
1 мая 60-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, ехал от поселка Зеленый Дуб в село Богучарово вместо со своей 55-летней супругой, но дорогу им перегородила река Крушма, которую они решил пересечь вброд.
Так, водитель не справился с управлением и машину унесло течением. Мужчина успел покинуть салон автомобиля, а его жена осталась внутри и утонула. Чуть позже спасатели вытащили транспортное средство из реки вместе с телом погибшей.
В данный момент следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств смерти женщины, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.