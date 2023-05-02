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НовостиПроисшествия2 мая 2023 11:50

В Алексине женщина утонула в реке, пытаясь пересечь её на автомобиле

Следственный комитет проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексине женщина утонула в реке, пытаясь пересечь её на автомобиле

В Алексине женщина утонула в реке, пытаясь пересечь её на автомобиле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 мая 60-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, ехал от поселка Зеленый Дуб в село Богучарово вместо со своей 55-летней супругой, но дорогу им перегородила река Крушма, которую они решил пересечь вброд.

Так, водитель не справился с управлением и машину унесло течением. Мужчина успел покинуть салон автомобиля, а его жена осталась внутри и утонула. Чуть позже спасатели вытащили транспортное средство из реки вместе с телом погибшей.

В данный момент следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств смерти женщины, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.