В Туле на улице Металлургов обнаружили два трупа с ножевыми ранениями Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 мая в Туле на улице Металлургов под окнами одной из многоэтажек обнаружили труп мужчины, на теле которого были видны ножевые ранения. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Чуть позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Они определили квартиру на 5-ом этаже из которой выпал мужчина, вскрыли входную дверь и обнаружили еще один труп. На теле 18-летнего молодого человека также оказались ножевые ранения.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления