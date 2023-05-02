Две отечественных «классики» не поделили перекресток под Арсеньевом Тульской области Фото: материалы пресс-служб

30 апреля в 10:15 на 3-м километре автодороги «Арсеньево – Горбачево» на территории Арсеньевского района Тульской области 69-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21043» на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил пользующемуся преимущественным правом движения «ВАЗ 210540» под управлением 68-летнего водителя.

В результате «пятерка» пересекла проезжую часть, вылетела кювет, где в последставии опрокинулась.

Как итог, в ДТП пострадали сам водитель «ВАЗ 2105» и его пассажиры – 66-летняя женщина и 18-летний юноша. Все они после оказания медицинской помощи были отпущены.