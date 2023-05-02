Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:15

Две отечественных «классики» не поделили перекресток под Арсеньевом Тульской области

Виновник ДТП отделался испугом
Игорь КОПЫТОВ
Две отечественных «классики» не поделили перекресток под Арсеньевом Тульской области

Две отечественных «классики» не поделили перекресток под Арсеньевом Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

30 апреля в 10:15 на 3-м километре автодороги «Арсеньево – Горбачево» на территории Арсеньевского района Тульской области 69-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21043» на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил пользующемуся преимущественным правом движения «ВАЗ 210540» под управлением 68-летнего водителя.

В результате «пятерка» пересекла проезжую часть, вылетела кювет, где в последставии опрокинулась.

Как итог, в ДТП пострадали сам водитель «ВАЗ 2105» и его пассажиры – 66-летняя женщина и 18-летний юноша. Все они после оказания медицинской помощи были отпущены.