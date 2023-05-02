Двое погибших и один на больничной койке: результат ДТП на трассе в Алексинском районе Фото: материалы пресс-служб

29 апреля в 23:45 на 26-м километре автодороги «Тула – Алексин» на территории Алексинского района 29-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, на скорости вылетел с проезжей части в левый по ходу движения кювет, где авто опрокинулось.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 24-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Также пострадал находившийся в салоне 27-летний мужчина, который был госпитализирован.