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НовостиПроисшествия2 мая 2023 9:40

Двое погибших и один на больничной койке: результат ДТП на трассе в Алексинском районе

Авария произошла субботней ночью
Игорь КОПЫТОВ
Двое погибших и один на больничной койке: результат ДТП на трассе в Алексинском районе

Двое погибших и один на больничной койке: результат ДТП на трассе в Алексинском районе

Фото: материалы пресс-служб

29 апреля в 23:45 на 26-м километре автодороги «Тула – Алексин» на территории Алексинского района 29-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, на скорости вылетел с проезжей части в левый по ходу движения кювет, где авто опрокинулось.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 24-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Также пострадал находившийся в салоне 27-летний мужчина, который был госпитализирован.