Врезался в «отбойник» и перевернулся: ночное ДТП в Ефремове Тульской области Фото: материалы пресс-служб

29 апреля в половине первого ночи на 318-м километре автодороги М-4 «Дон» города Ефремова 42-летний мужчина за рулем MERCEDES-BENZ GLE 300 не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.

После чего авто съехало с дороги в правый по ходу движения кювет и опрокинулось.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля – 7-летний мальчик, находившийся в момент происшествия в детском удерживающем устройстве. Он был госпитализирован с различными травмами.