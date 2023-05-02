55 нетрезвых водителей задержали на дорогах тульской области за первомайские выходные Фото: материалы пресс-служб

За минувшую пятницу, выходные и праздничные дни сотрудниками ГИБДД по Тульской области установлены 55 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом 12 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще пятеро к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 9 нетрезвых водителей. Трое дали порулить своим авто нетрезвым друзьям или близким

Кроме того, в отношении пяти человек за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.