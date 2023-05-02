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НовостиОбщество2 мая 2023 9:03

55 нетрезвых водителей задержали на дорогах тульской области за первомайские выходные

Статистику обнародовала региональная Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
55 нетрезвых водителей задержали на дорогах тульской области за первомайские выходные

55 нетрезвых водителей задержали на дорогах тульской области за первомайские выходные

Фото: материалы пресс-служб

За минувшую пятницу, выходные и праздничные дни сотрудниками ГИБДД по Тульской области установлены 55 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом 12 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще пятеро к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 9 нетрезвых водителей. Трое дали порулить своим авто нетрезвым друзьям или близким

Кроме того, в отношении пяти человек за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.