Технологии для университета будущего: Минобрнауки, «Ростелеком» и ректоры обсудили вопросы цифровизации вузов

Конференция «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего» была организована Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с компанией «Ростелеком». Центральными темами мероприятия стали вопросы импортозамещения и готовности вузов к внедрению новых подходов в образовательных процессах.

В конференции приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти — Минцифры России, Рособрнадзора, Минпросвещения России, высших учебных заведений со всей страны, «Ростелекома» и других крупных ИТ и высокотехнологических компаний.

Участники обсудили темпы цифровой трансформации университетов, а также рассмотрели опыт реализации основных задач, направленных на обеспечение плавного перехода к технологическому суверенитету, в том числе импортозамещение критической информационной инфраструктуры и программного обеспечения вузов. Также участники обсудили важность выстраивания открытого диалога между ИТ-компаниями, местными органами власти и университетами для оперативного информирования о потребностях вузов и возможностях, которые могут предоставить им вендоры.

«Конференция по цифровизации вузов может послужить хорошей площадкой для сверки часов между всеми участниками сферы образования и кооперации. Вместе мы найдем ответы на самые сложные вопросы импортозамещения и цифровизации, с которыми сегодня сталкиваются вузы», — отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова. — «Сейчас главным трендом развития российской экономики является суверенизация. Необходимо добиться независимости повсеместно — во всех отраслях экономики и во всех технологических процессах. И это требует пересмотра стратегий и механизмов их реализации на всех уровнях — от государства до университетов и компаний реального сектора экономики».

По мнению замминистра, при изменении модели развития экономики и цепочек поставок, заметно растет потребность в ИТ-кадрах и новых сервисах, что требует более конкретно определить место и роль вузов в этих процессах — развитие и подготовка кадров, исследовательская деятельность, отечественные разработки. В первую очередь, это задача руководителей, отвечающих за цифровизацию в вузе. Руководитель цифровой трансформации должен быть активно вовлечен в разработку и реализацию стратегии университета, входить в команду, принимающую управленческие решения, а цифровая стратегия развития вуза должна быть неотъемлемой частью общего вектора его развития.

«Сегодня как никогда важно обеспечить бесшовное и слаженное взаимодействие вузов с вендорами рынка, которые предоставляют ИТ-решения, и другими компаниями, у которых есть потребность в квалифицированных специалистах. Вузы — настоящая кузница кадров и важное звено технологического суверенитета в условиях цифровой экономики. В дальнейшем они могут стать основными центрами исследований и разработок, а также прототипирования решений будущего. “Ростелеком” активно сотрудничает с ведущими вузами страны. Мы считаем необходимым передачу опыта и масштабирование лучших практик, например, в вопросах создания типовых облачных решений и пакетных сервисов для обеспечения безопасности и надежности образовательного процесса», — рассказал директор департамента по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев.

Особое внимание ректорское сообщество и ИТ-вендоры уделили вопросам импортозамещения иностранных сервисов и систем хранения данных для обеспечения безопасности вузов.

Одним из шагов на пути к ускоренной цифровизации может стать создание единого реестра отечественных ИТ решений для образовательных организаций с использованием на льготных условиях. Реестр позволит найти необходимую замену среди российских разработанных ИТ-продуктов и сформулировать правильный запрос на те необходимые вузу аналоги, которые еще не были замещены.

Отдельным вопросом конференции стало обсуждение опыта преодоления стресс-теста вузами и адаптации образовательных технологий и управленческой культуры под новые условия. «В условиях глобальной конкуренции за технологическое лидерство, последнее слово остается за теми университетами, которые могут полностью закрыть потребность национальной экономики в высококлассных специалистах и обеспечить рывок в развитии отечественных технологий», — рассказал ректор ИТМО Владимир Васильев.

По итогам конференции составлены рекомендации, выполнение которых позволит совершенствовать процессы разработки стратегий вузов, цифровизации функций образовательных организаций и импортозамещения.